Trump'a yapılan suikast girişimi tasviri tablosu Beyaz Saray duvarında asıldı
Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasından sonra, Beyaz Saray'daki dekoratif değişiklikler tüm hızıyla sürüyor. Yapılan son değişiklik ise Beyaz Saray duvarındaki Obama portresinin yerine Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablonun asılması oldu. Beyaz Sarayın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuyla ilgili "Beyaz Saray'da yeni sanat eserleri var" ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray'da Obama'nın portresinin yerine Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo asıldı. Yeni asılan tabloda, Trump'ın 13 Temmuz 2024'te suikast girişiminin hemen ardından yumruğunu havaya kaldırdığı an tasvir ediliyor.
Beyaz Sarayın resmi sosyal medya hesabından, Trump'a yönelik suikast girişimini tasvir eden tablonun görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Beyaz Saray'da yeni sanat eserleri var." ifadesi kullanıldı.
Yeni tablo, eski Başkan Obama'nın resmi portrelerinden birinin yerine asılırken, Obama portresinin Beyaz Saray'da başka bir bölüme taşındığı belirtildi.