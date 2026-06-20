Trump'ın 500 milyon dolarlık yeni oyuncağı ilk uçuşunu Türkiye'ye yapabilir

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Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve yaklaşık 500 milyon dolar değer biçilen Boeing 747-8 tipi uçak, kapsamlı dönüşüm çalışmalarının ardından başkanlık filosuna dahil edildi. Uçağın ilk uluslararası görevlerinden birinin, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti olabileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Katar yönetimi tarafından verilen Boeing 747-8'in Air Force One filosuna katıldığını açıkladı.

Dönüşüm süreci tamamlandı

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uçak, başkanlık görevlerine uygun hale getirildi. Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki uçak için gerçekleştirilen dönüşüm sürecinin tamamlandığı, bundan sonraki aşamada test ve sertifikasyon uçuşlarının yapılacağı bildirildi.

Testlerin ardından uçağın ilk resmi görevlerinden birinin Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi olması bekleniyor.

Trump konuya ilişkin açıklamasında, "Bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Saray'a dönüştürüldü." dedi.

ABD Hava Kuvvetleri de uçakta güvenlik sistemleri, görev iletişimi, lojistik destek altyapısı ve ileri teknoloji ekipmanlarına yönelik kapsamlı modernizasyon çalışmaları yapıldığını duyurdu.

Yetkililer ayrıca, daha önce farklı bir kullanıcı tarafından kullanılan uçaktan kaynaklanabilecek olası güvenlik risklerinin de ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Dış tasarım yenilendi

Uçağın iç bölümünde sınırlı değişiklikler yapılırken, dış yüzeyi kırmızı, beyaz, mavi ve altın renklerle yeniden tasarlandı.

Mayıs 2025'te Katar kraliyet ailesi tarafından ABD Savunma Bakanlığı'na bağışlanan uçak, yeni nesil başkanlık uçakları hizmete girene kadar geçici olarak kullanılacak.

Eski uçaklardan biri emekliye ayrıldı

Air Force One filosunda 1990 yılından bu yana görev yapan iki Boeing 747-200B bulunuyordu. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un paylaşımına göre bu uçaklardan biri hizmet dışına çıkarıldı.

Yeni Boeing 747-8'in, Boeing tarafından üretimi devam eden ve teslimatında gecikmeler yaşanan VC-25B başkanlık uçakları göreve başlayana kadar filoda yer alacağı belirtildi.

Trump, uçağın yapım kalitesi ve kullanılan malzemelere ilişkin övgü dolu ifadeler kullandı.

"Bu uçağı gördüğünüzde inanamayacaksınız. Ahşabın, kullanılan malzemelerin ve motorların kalitesi dünyadaki en iyiler arasında." diyen Trump, "Gerçekten büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Uçak ABD'de tartışma yarattı

Katar'ın uçağı ABD'ye bağışladığının ortaya çıkmasının ardından konu Washington'da siyasi tartışmalara neden oldu. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi çevrelerden bazı isimler, bu ölçekteki bir hediyenin çıkar çatışmasına yol açabileceğini ve Anayasa açısından sorun oluşturabileceğini savundu.

Beyaz Saray ise uçağın doğrudan Trump'a değil, ABD Savunma Bakanlığı'na verildiğini belirterek sürecin yasal çerçevede yürütüldüğünü açıkladı.

Trump da eleştirilere yanıt verirken, "Bize bedava bir uçak veriyorlar. Bunu ülkemiz adına kabul etmemek aptallık olur." ifadelerini kullandı.

Katar'dan savunma

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin El Sani, CNN'e yaptığı değerlendirmede söz konusu sürecin kişisel ilişkilerle bağlantılı olmadığını söyledi.

El Sani, "Bu iki savunma bakanlığı arasında gerçekleşen hükümetler arası bir işlem. ABD'de nüfuz satın almaya neden ihtiyaç duyalım?" ifadelerini kullanarak Katar'ın Washington yönetimi açısından güvenilir bir ortak olduğunu dile getirdi.