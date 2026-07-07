Trump'ın Ankara'da kalacağı otelde üst düzey güvenlik: Balistik korumalı zırhlı oda hazırlandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da konaklayacağı otelde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, Trump için balistik koruma sağlayan zırhlı özel bir oda hazırlandı.
Nagihan KALSIN / ANKARA
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında konaklayacağı otelde güvenlik hazırlıkları tamamlandı.
Kurşun geçirmez oda hazırlandı
Edinilen bilgilere göre, Trump’ın konaklayacağı otelde balistik koruma sağlayan, zırhlı (kurşun geçirmez) özelliklere sahip özel bir oda hazırlandı. Söz konusu hazırlığın, devlet başkanlarının güvenliğine yönelik uluslararası koruma protokolleri çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Uluslararası bir otelde kalacak
Trump’ın konaklayacağı otelin, başkentin önde gelen uluslararası otellerinden biri olduğu, 23 katlı yapıda hizmet verdiği ve toplam 413 oda kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. Otelde standart odalar yaklaşık 42 metrekare büyüklüğünde bulunurken, en büyük süitlerin büyüklüğü 439 metrekareye kadar ulaşıyor.
Ankara’nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının başkente gelmesi beklenirken, liderlerin konaklayacağı otellerde de güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.