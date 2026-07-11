Trump’ın damadının milyarlık projesinde sahte tapu şüphesi

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Arnavutluk’ta Jared Kushner bağlantılı lüks tatil köyü için satın alınan kıyı arazisinin tapuları soruşturmaya girdi. Savcılık 110 milyon euroluk satış bedelini dondururken yatırımcılar hakkında suçlama bulunmuyor. Trump’ın damadı Jared Kushner bağlantılı milyarlık tatil köyü projesi, Arnavutluk’ta yürütülen organize suç soruşturmasının odağına giren bir arazi satışıyla karşı karşıya kaldı.

Arnavutluk’un Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Yapısı SPAK, projenin yapılacağı kıyı arazisinin mülkiyetinde sahte belgeler kullanılmış olabileceği yönünde makul şüphe bulunduğunu bildirdi.

Araziyi nisanda proje yatırımcılarına satan Miami merkezli iş insanı Artur Shehu hakkında uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen parayı aklama ve sahte mülkiyet belgeleri kullanma iddiaları araştırılıyor. Shehu’nun avukatı ise bütün suçlamaları reddetti.

Satış parası donduruldu

Savcılık dosyasına göre Shehu, Arnavutluk kıyısındaki araziyi yaklaşık 110 milyon euro karşılığında Albania Land Development şirketine sattı. Şirketin ortakları arasında Kushner bağlantılı Sazan Real Estate Development ile diğer yatırımcılar bulunuyor.

SPAK, satış bedelinin Shehu’ya ulaşmasını engellemek amacıyla paranın noter hesabında dondurulmasına karar verdi. Savcılık, şüphelilerin yasa dışı gelirlerle arazi satın aldığını, sahte mülkiyet belgeleri oluşturduğunu veya arazilerin büyüklüğünü gerçekte olduğundan fazla gösterdiğini öne sürdü.

Soruşturma dosyalarında Jared Kushner, Sazan Real Estate Development, Albania Land Development veya projedeki diğer yatırımcılara yönelik herhangi bir suçlama yer almıyor. Yatırımcıların araziyi satın alırken satıcı hakkındaki şüphelerden haberdar olduğuna ilişkin bir bulgu da bulunmuyor.

İş insanı suçlamaları reddetti

Shehu’nun avukatı Kujtim Cakrani, müvekkilinin uyuşturucu kaçakçısı veya belgede sahtecilik yapan bir kişi olmadığını savundu. Cakrani, arazinin Shehu ailesine Osmanlı döneminden bu yana, yüz yılı aşkın süredir ait olduğunu ileri sürdü.

Sazan Real Estate Development ise arazi alımlarının yürürlükteki kurallara ve yasal süreçlere uygun biçimde gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı. Şirket, yetkili makamların yürüteceği hukuki süreçlerle iş birliği yapacağını bildirdi.

SPAK’ın 200 sayfalık soruşturma dosyası kamuoyuna açıklanmadı. Kurum, konuyu soruşturduğunu doğrulamakla birlikte dosyanın ayrıntıları hakkında ek bilgi paylaşmadı.

Proje daha önce de protesto edildi

Yaklaşık 1,4 milyar euroluk lüks tatil köyü projesi, Arnavutluk’un güneyindeki Vjosa-Narta koruma alanının yakınında planlanıyor. Bölge flamingolar, foklar ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları nedeniyle çevresel açıdan hassas kabul ediliyor.

Yerel halk ve çevre örgütleri, kıyı arazisinin mülkiyeti ile projenin doğal yaşam üzerindeki olası etkileri nedeniyle daha önce gösteriler düzenledi. Bazı köylüler arazinin gerçek sahibi olduklarını savunarak satış işlemine mahkemede itiraz etti.

Arnavutluk hükümeti projeyi desteklerken Avrupa Birliği, üyelik adayı ülkeden çevre mevzuatına ve koruma kurallarına uymasını istedi. Arazi soruşturmasının projenin takvimi üzerindeki etkisi henüz açıklanmadı.