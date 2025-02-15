Trump'ın Gazze açıklamaları Başkent'te protesto edildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki göstermek amacıyla Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Üyeler, 'İsrail ve ABD'nin elini kana buladığının temsili amacıyla' iki ülke bayrağını yere sererek üzerine kırmızı boya döktü.

Protesto gösterisinde Platform adına açıklama yapan Hasan Bozdaş, ABD'de başkanların değiştiğini ancak zulüm düzeninin değişmediğini, Gazze'nin bir direniş sembolü olduğunu, para ve baskıyla satın alınamayacağını belirtti ve "Süregelen bir soykırıma engel olmamanın, yeni soykırımları tetikleyeceğini de biliyor, Filistin halkının direnişini desteklediğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.