'Trump'ın Golan Tepeleri imzası hükümsüzdür'

27 Mart 2019

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır." dedi.

Bahçeli, partisinin Adana'da düzenlediği mitingde konuştu.

"ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir." şeklinde konuşan Bahçeli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk. Sevdamız Türkiye'dir, hedefimiz Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmaktır. İttifakımız Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve hamiyetin ittifakıdır."

Bahçeli, Cumhur İttifakı hakkında, "İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesidir. Zillet ittifakı Adana'ya hezimeti vadeden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'evet' diyecekler."

"Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır." şeklinde konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları kaydetti:

" Zehir, altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına 'demokrasi güçlerinin ittifakı', 'demokratik güçler birliği' deyip ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskelemeyi planlıyorlar. Adına 'sandıkta ittifak' deyip zilleti örteceklerini düşünüyorlar."

Kaynak: AA