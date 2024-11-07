Trump'ın seçim zaferinin ardından Kanada'da sınır güvenlik önlemleri artırılıyor

Trump'ın seçim zaferini ilan etmesinin ardından Kanada'nın Quebec eyaleti Başbakanı Francois Legault basın toplantısı düzenledi. Legault, ülkesinin Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferi nedeniyle 'büyük bir göçmen akınına' karşı sınırlarını güvence altına almak için hızlı hareket etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bölgede yaşanabilecek yasa dışı göçmen hareketliliğine dikkati çeken ve ülkesine gelebilecek göçmenlerin sayısının çok fazla olacağını vurgulayan Legault, Quebec'in ABD'nin dört eyaletiyle sınır komşusu olduğuna işaret etti.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ise Legault'un açıklamalarının ardından Başbakan Justin Trudeau hükümetinin sınırları kontrol edemeyeceği yönündeki endişeleri yatıştırmak için "Kanadalıları, sınır güvenliği ve kendi sınırımızı kontrol etmenin, Kanada'ya kimin girip kimin girmeyeceğini kontrol etmenin önemini kesinlikle kabul ettiğimiz konusunda temin etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.