Trump'ın son 10 yıldır gelir vergisi ödemediği iddia edildi

28 Eylül 2020

New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, sadece 20118 yılında televizyon programı ve reklamlardan 427,4 milyon dolar gelir elde etmesine rağmen, geçtiğimiz 15 yılın içinde 10 defa hiç gelir vergisi ödemedi.

Trump, 2016 yılındaki başkanlık seçimi konuşmalarında, "akıllıca" davranarak vergilerini azalttığını söylemişti.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ve yaptığı Twitter paylaşımında söz konusu haberi, "tamamıyla yanlış" ve "uydurma" olarak nitelendiren Trump, 1969-1974 yılları arasında ABD başkanı olan Richard Rixon'dan bu yana vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklamayan ilk başkan olurken, bu durum çeşitli iddiaların gündeme gelmesine neden oluyor.