Trump'ın Türkiye ziyaretinde gizli operasyon: İkram aracına saklanmış

Trump'ın Türkiye ziyaretinin ardından dönüş yolculuğunda neden Katar tarafından verilen Air Force One'ı kullanmadığı ciddi merak konusu olmuştu.

Trump, Ohio'daki bir etkinlikte güvenlik yetkililerinin kendisini farklı bir uçakla göndermek istediğini belirterek, "Başka bir uçağa binmemi istediler. Sanırım bir tehdit vardı. Açıkçası çok fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum" dedi.

Trump'ın açıklaması, daha önce Washington Post tarafından gündeme getirilen güvenlik operasyonuna ilişkin iddiaları da doğrulamış oldu. Habere göre ABD güvenlik birimleri, İran'dan kaynaklandığı değerlendirilen ciddi bir tehdit nedeniyle Trump'ın Türkiye'den ayrılış planını son anda değiştirmişti.

Trump ikram aracının içine saklandı

Washington Post'un aktardığına göre Trump, havaalanındaki bir ikram aracının içinde gizlenerek başka bir uçağa götürüldü. Air Force One ise Trump içindeymiş izlenimi yaratacak şekilde havalandı. Trump'ın daha küçük bir ABD hükümet uçağıyla Türkiye'den İngiltere'ye götürüldüğü, ardından Katar tarafından ABD'ye hediye edilen ve başkanlık uçağı olarak kullanılan jete yeniden geçtiği belirtildi.

Trump ise alınan olağanüstü güvenlik önlemlerine rağmen yaşananları küçümsedi. Tehdidin kendisini korkutup korkutmadığı sorusuna, "Hiçbir şey için endişelenmiyorum. Benim tavrımı biliyorsunuz. Ne olacaksa olsun" yanıtını verdi.

Trump'ın yeri basından da gizlendi

Trump beraberindeki Beyaz Saray yetkilileri, personel ve gazetecilerden de gizlice ayrılarak başka bir uçakla seyahat etti. Başkanın gerçek konumunun operasyonun ardından da haftalar boyunca açıklanmaması dikkat çekti. Olayın tüm ayrıntıları ve tehdidin kapsamı ise henüz açıklanmadı.

Trump'ın füze savunma sistemi bulunmayan Air Force One'ı Ankara ziyareti sonrası en üst seviyeye çıkarılmak için revizyona gönderilmişti.