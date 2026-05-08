Trump'ın yeni gümrük tarifelerine mahkemeden ret

Trump'ın yüzde 10 seviyesindeki genel gümrük tarifeleri, federal bir mahkemenin perşembe günü yasadışı olduğuna hükmetmesinin ardından tehlikeye girdi. Bu karar, yönetimin en önemli ekonomi politikasına bu yıl vurulan ikinci büyük darbe oldu.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi yargıçlar heyeti, ikiye karşı bir oyla aldığı kararda yönetimin Bölüm 122 olarak bilinen 1974 tarihli ticaret yasası kapsamında tarifeleri yürürlüğe koymak için gerekli gerekçeden yoksun olduğunu tespit etti. Yönetim, Yüksek Mahkeme'nin bu yılın başlarında verdiği bir kararın en kapsamlı vergilerini yasadışı kılmasının ardından yeni adımlar atmıştı.

Yönetimin gümrük tarifeleri için yasal zemini tartışılıyor

Perşembe günkü karar, yönetimin davacılardan söz konusu vergi tahsilatını durdurmasını ve önceki ödemeleri iade etmesini gerektiriyor. Sadece etkilenen davacılar için geçerli olsa da, Trump yönetimi ve tarife uygulama kapasitesi için büyük bir gerileme anlamına geliyor.

Bölüm 122, belirli kriterlerin karşılanması halinde bir başkanın kongre onayı almadan tüm ithalata yüzde 15 seviyesine kadar vergi uygulamasına izin veriyor. Bu örnekte yargıçlar, yönetimin yeni uygulamalar için sunduğu argümanı yetersiz buldu.

Kararın davacılar ve diğer ithalatçılar üzerindeki etkileri

Çoğunluk kararı, vergi uygulamasını başlatan başkanlık bildirisinin, Kongre'nin anladığı şekliyle "büyük ve ciddi bir ABD ödemeler dengesi açığı" tanımlamadığına dikkat çekiyor. Vergi kesintileri, davacılar dışındaki diğer tüm ithalatçılar için temmuz ayına kadar yürürlükte kalabiliyor.

Yönetimin halihazırda elinde bulundurduğu tek büyük vergi kozunun sektöre özgü tarifeler olduğu görülüyor. Bununla birlikte yönetim, ülke çapında bir dizi ek tarife uygulamaya koyma potansiyeline sahip bir süreç başlattı ve kararı temyize götürmesi bekleniyor.

Trump perşembe gecesi karara tepki gösterdi ve gazetecilere yönetiminin bunu farklı bir şekilde yapacağını söyledi. Yüksek Mahkeme şubat ayında eski vergi uygulamalarının geniş bir bölümünün yasadışı olduğuna hükmetmişti ve buna karşılık Trump yeni küresel vergi sistemine geçmişti.

İthalatçılar artık iptal edilen vergiler kapsamındaki ödemeleri için iade başvurusunda bulunabiliyor, ancak iade sürecinin ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor. Bu mahkeme kararları ve iade süreçlerinin, ABD ticaret politikalarındaki uzun vadeli görünümü etkilemesi ve yıllık bazda ithalat maliyetlerindeki dalgalanmaları artırması öngörülüyor.