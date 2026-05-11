Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği zirvede, Pekin yönetiminin Tahran üzerindeki ekonomik ve siyasi nüfuzunu kullanmasını talep etmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre ABD yönetimi, Ortadoğu'da tırmanan gerilimi kontrol altına almak amacıyla Çin'in diplomatik kanallarını devreye sokmayı hedefliyor. Çin'in İran ile olan derin ticari bağları, Washington tarafından gerilimi düşürmek için bir kaldıraç olarak değerlendiriliyor.

Pekin yönetiminin Tahran üzerindeki ekonomik ağırlığı

ABD verilerine göre Çin, Batı yaptırımları altındaki İran'ın en önemli ekonomik ortakları arasında yer almıştı. Özellikle enerji ve dış ticaret sektörlerindeki yoğun iş birliği, Pekin'e İran yönetiminin kararları üzerinde belirleyici bir etki alanı sağlamıştı. Trump, bu ekonomik bağı bir diplomasi aracı olarak kullanarak Washington'ın bölgede karşılaştığı askeri ve güvenlik baskılarını hafifletmeyi planlıyor.

Zirve gündeminde Basra Körfezi'ndeki seyrüsefer güvenliği ve petrol piyasalarının istikrarı gibi kritik başlıklar bulunuyor. Washington, küresel enerji arzını tehdit edebilecek bir askeri çatışmadan kaçınmak için dolaylı diplomatik kanalları aktif tutmak istiyor. Trump'ın görüşmede, İran'ın nükleer programı ve bölgesel saldırılarının sınırlandırılması konusunda Çin'den somut adımlar beklediği belirtiliyor.

Küresel enerji arzı ve ticaret rotalarının güvenliği

Çin, hem Washington hem de Tahran ile olan ilişkilerinde dengeyi korumayı amaçlıyor. Analistler, Pekin'in enerji arz güvenliğini korumak adına ABD'nin bazı taleplerine kısmi destek verebileceğini öngörüyor. Ancak Çin yönetiminin, ABD'nin istekleri doğrultusunda İran üzerinde kamuoyuna açık bir baskı kurmaktan kaçınacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki gerilimin seyri, ham petrol fiyatları ve uluslararası lojistik maliyetleri üzerinde belirleyici bir unsur olmaya devam ediyor.

Pekin ve Tahran arasındaki ticaret hacmindeki değişimler, yılın geri kalanında enerji vadeli işlemleri ve küresel emtia endeksleri üzerinde doğrudan etkiler yaratma potansiyeli taşıyor.