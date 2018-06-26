Trump'tan Erdoğan'a tebrik telefonu

26 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, pazar günü gerçekleştirilen seçimden galip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etmişlerdir" denildi.