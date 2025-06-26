Trump'tan Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesi talebi

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Netanyahu'ya yönelik davanın sona erdirilmesi ya da affedilmesi çağrısında bulundu.

Trump paylaşımında, "İsrail tarihinin en büyük anlarından birini yaşayan ve Bibi Netanyahu tarafından güçlü bir şekilde yönetilen İsrail devletinin savaş dönemi başbakanlarına karşı gülünç cadı avını sürdürdüğünü duyduğumda şok oldum. Bibi’nin uzun süredir devam eden siyasi amaçlı bu davada birçok haksız suçlamayla ilgili olarak pazartesi günü mahkemeye çağrıldığını öğrendim. Bundan çok daha iyisini hak ediyor, İsrail devleti de öyle. Bibi Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli veya ülke için çok şey yapmış olan büyük bir kahramana af çıkarılmalıdır. İsrail’i kurtaran ABD’ydi ve şimdi Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak" ifadelerine yer verdi.

Netanyahu hangi suçlamalarla yargılanıyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. 2020'de başlayan yargı süreci halen devam ediyor. Netanyahu ise tüm suçlamaları reddediyor.

İsrail yasalarına göre, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un affetme yetkisi bulunuyor. Ancak medyada yer alan açıklamalara göre Herzog, "şu anda bir affın gündemde olmadığını" ve "Netanyahu tarafından resmi bir af başvurusu yapılmadığını" belirtti.