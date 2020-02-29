Trump'tan Patriot açıklaması

29 Şubat 2020

Türkiye’nin ABD’den istediği Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili bir soruya Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam da bu konu hakkında konuşuyoruz” dedi.

Trump, yıllar sonra Afganistan’da sağlanan barış için taraflara teşekkür etti. Taliban liderleriyle yüz yüze görüşmek istediğini belirten Trump, 18 yıldır süren savaşın sonuna gelindiğini ve ülke istikrarı için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ABD, Afgan hükümeti ve Taliban arasında varılan anlaşma neticesinde ABD askerlerinin 14 ay sonunda ülkeyi terk etmesi planlanıyor.

Konuşmasının bir bölümü ise koronavirüsüne ayıran Trump, Meksika sınırında çeşitli sınırlamalara gideceklerini belirtti.