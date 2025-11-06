Trump'tan sıkı önlem! 80 bin vize iptal edildi

ABD'de Donald Trump yönetimi, göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana suç işleyen yabancılara yönelik vize iptallerini artırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 80 bin göçmen olmayan vize, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle geçersiz hale getirildi. Bakanlık yetkilisi, "Bu üç suç, bu yıl yapılan iptallerin neredeyse yarısını oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Trump yönetiminin vize politikalarında daha sıkı bir denetim süreci izlediği vurgulandı. Sosyal medya incelemelerinin artırıldığı, güvenlik taramalarının genişletildiği ve suç kayıtlarının daha kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Öğrenci vizeleri de iptal edilmişti

Dışişleri Bakanlığı, ağustos ayında 6 binden fazla öğrenci vizesinin yasaları ihlal eden veya ülkede kalış süresini aşan kişiler nedeniyle iptal edildiğini açıklamıştı.

Ayrıca, geçtiğimiz ay muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'in suikastıyla ilgili sosyal medya yorumları yapan en az 6 kişinin vizelerinin iptal edildiği duyurulmuştu.