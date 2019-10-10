Trump'tan yeni mesaj

10 Ekim 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini, gerek Türkiye, gerekse de Kürtlerle konuşmakta olduklarını söyledi.

Trump twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye, uzun süreden bu yana Kürtlere bir harekat planlıyordu. Bizim hareket bölgesinde askerimiz yok. Ben bu sonu gelmeyen savaşı bitirmeye çalışıyorum. Her iti tarafla konuşuyoruz. Bazıları bizden on binlerce askeri o bölgeye göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Başkaları dışarıda durun, Kürt'lerin kendi savaşlarını yapmalarına izin verin diyor. Biz daha önce de eğer kurallara göre oynamazlar ise Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla ağır şekilde vuracağımızı söyledik. Durumu yakından izliyorum" ifadelerini kullandı.