Trump’tan Zelenskiy’nin kıyafetine yorum: İşte bu hoşuma gidiyor

Zelenskiy'nin kıyafet tercihi, Trump’ın da gündemindeydi. Trump, görüşme öncesinde siyah ceket giyen Zelenskiy'e hitaben, "Bakın, bu hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Mart ayında yapılan bir önceki görüşmede Zelenskiy'nin resmi kıyafet giymemesi ABD kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Haziran ayında düzenlenen NATO Zirvesi’nde benzer bir tarz benimseyen Zelenskiy'nin bu kez siyah ceket giymesi, bazı gözlemciler tarafından diplomatik mesaj olarak yorumlandı.

ABD'li yetkililer, Zelenskiy'nin resmi kıyafet giymesinin “barış ve istikrar için olumlu bir sinyal” olacağını ifade etmişti. Konuya ilişkin bir yetkili, "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Görüşmede Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ile olası toprak düzenlemeleri başta olmak üzere çok sayıda kritik başlığın ele alınması bekleniyor.

Zelenskiy ve Trump’ın ikili temaslarının ardından Avrupalı liderlerin de katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapılması planlanıyor.