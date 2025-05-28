TSE, 2024’te 5 bin riskli ürünün ülkeye girişine izin vermedi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli'de düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, geçen sene ithalat denetimlerinde 200 bin ürünün kontrol edildiğini, bunlardan 5 bininin insan sağlığına ve teknik düzenlemelere uygun olmadığı için ülkeye girişinin engellendiğini belirtti.

"Ekonomiye en yüksek katkı yapan şehirlerden"

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, düzenlenen basın toplantısında Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki yerini, sanayi potansiyelini ve TSE'nin bu bölgedeki faaliyetlerini değerlendirdi.

Şahin, Kocaeli’nin ülke ekonomisine en yüksek katkıyı sağlayan şehirlerin başında geldiğini ifade etti:

"Sanayinin merkezi Kocaeli, İstanbul'dan sonra üretimin ve altyapının en geniş olduğu, ülkeye ekonomik anlamda katkının en yüksek seviyede yapıldığı şehirlerin başında geliyor. Tam bir sanayi şehri.

Bu anlamda da Türk Standartları Enstitüsü olarak, 1998 yılında potansiyeli görerek bu bölgedeki sanayi kuruluşlarımıza, sanayicilerimize en yakın noktadan hizmet edebilmek adına Gebze'de bir kalite kampüsü inşa ettik. Dolayısıyla bu bölgedeki sanayicimize; test altyapısıyla, insan kaynağıyla, her türlü desteği verebilecek bir hizmeti en yakın noktadan sunmayı sağlamış olduk. Oradaki altyapımızı da genişleterek, kapasitemizi artırarak, bu hizmet kalitesini daha da yüksek seviyeye çıkartarak, sizlere en yerinde, en yakın şekilde hizmet vermeye de inşallah devam edeceğiz."

"Sadece standart hazırlayan bir kurum değiliz"

TSE'nin sadece standart hazırlayan bir kurum olmadığını ifade eden Şahin, çok farklı alanlarda hizmet verdiklerini kaydetti:

"İşletmelerimiz bizi genelde sadece standart hazırlayan bir kurum olarak tanıyor. Ancak biz aslında çok farklı alanlarda da hizmetler yürütüyoruz.

Sadece standart hazırlayan bir kurum değiliz; sanayicimizin ihtiyaçlarına yönelik üretim altyapısına uygun laboratuvarlar da kuruyoruz. Bu laboratuvarlarla muayeneler, analizler, değerlendirmeler yaparak üretim kalitesine doğrudan katkı sunuyoruz.

Ayrıca, yönetim sistemleriyle birlikte başlayabilecek altyapıların kurulmasına destek oluyor, uluslararası geçerliliği olan belgelendirmeleri de sağlıyoruz."

"Yaklaşık 200 bin ürün denetlendi"

TSE'nin dış ticaretteki rolüne dikkat çeken Şahin, 2024 yılında yaklaşık 200 bin ürüne ithalat denetimi ve kontrolü yapıldığını söyledi:

"Ülkemizin ithalatında da önemli bir sorumluluğumuz var. Ticaret Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde, ilgili teknik düzenlemeler kapsamında yurtdışından gelen ithal ürünlerin denetim ve kontrollerini TSE olarak biz gerçekleştiriyoruz.

Geçtiğimiz döneme baktığımızda, toplamda yaklaşık 200 bin ürüne ithalat denetimi ve kontrolü yapılmış. Bu ürünlerin içinden yaklaşık 5 bin tanesinin ülkemize girişi, standartlara uygun olmadığı için engellendik. İnsan sağlığına, can güvenliğine uygun olmayan, teknik düzenlemelere uymayan ürünlerin ithalatına izin vermiyoruz. Bu ürünler, menşe ülkelerine iade edilerek ülkemiz pazarına girişi engelleniyor."