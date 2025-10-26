TSE 91 personel alımı yapacak: İşte başvuru tarihleri ve detaylar, TSE hangi pozisyonlar için alım yapacak? Nasıl başvuru yapılır?

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 91 personel alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi kadrolarda alım yapılacak?

TSE'nin açıklamasına göre alımlar, 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı pozisyonları için yapılacak.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular 1 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 10 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek.

Nasıl başvuru yapılacak?

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin “Duyurular” bölümü üzerinden, e-Devlet aracılığıyla TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

adreslerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Değerlendirme nasıl olacak?

Başvurular, adayların mezun oldukları bölümler ve KPSS puan türlerine göre değerlendirilecek. Her pozisyon için en yüksek puanı alan adaydan başlayarak sıralama yapılacak ve alım yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 20 Kasım 2025 tarihinde TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.