TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin: 'TSE, 2024'te 4 bin 500 uygunsuz ürünün ülkeye girişini engelledi"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE'nin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, ithalat denetimlerinde 194 bin ürünü incelediklerini ve 4 bin 500 uygunsuz ürünün ülkeye girişini engellediklerini söyledi.

İthalat denetimlerine değindi

Şahin, TSE'nin 2024 yılında 1500'ün üzerinde standart yayımladığını ve 100 binden fazla test ile kalibrasyon hizmeti verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Eğitim alanında da önemli bir başarıya imza atarak, 925'ten fazla eğitim düzenledi ve 20 binin üzerinde eğitim sertifikası verdi. İthalat denetimlerinde 194 bin ürünü inceledik. 4 bin 500 uygunsuz ürünün ülkeye girişi engellendi."

Mahmut Sami Şahin, 30 binden fazla tehlikeli madde taşıyan araç incelemesi, 6 bin 100 tank muayenesi ve 89 tasarım tip onayı belgelendirmesi gerçekleştirildiğinden de bahsetti.

"Yerli malzeme kullanımı artırıldı"

Şahin, savunma sanayisi, demir yolu sistemleri, rüzgar enerjisi ve nükleer enerji santralleri gibi stratejik alanlarda faaliyetlere başladıklarını da söyledi:

"Bu kapsamda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerli malzeme kullanımını artırarak yaklaşık 664 milyon dolar tutarında yerli malzeme tedarik ettik." diye konuştu.

Şahin, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve karbon kredilendirme projeleri konusunda da önemli adımlar atıldığını dile getirerek, TSE'nin "Ulusal Karbon Kredilendirme Programı" ile ulusal standart ve metodolojilerin belirlenmesine katkı sağladığını da ekledi.