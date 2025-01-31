TSE'den can ve mal güvenliği uyarısı: Gaz yakan cihazlara dikkat!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kombi, ocak ve şofben gibi gaz yakan cihazların kullanımının arttığına dikkat çeken Türk Standardları Enstitüsü, gaz yakan cihazların "CE" ve "TSE" belgelerine sahip olması gerektiğini belirtti.

TSE yetkilileri yaptığı açıklamada, standartlara uygun üretilmeyen cihazların gaz sızıntısı, boğulma, patlama, yangın ve çevreye zararlı karbonmonoksit ve NOx salımı gibi tehlikeler oluşturabileceğine işaret etti ve TSE Uygunluk Belgesi'nin sadece tüm standartları karşılayan firmalara verildiğini bildirdi.

Verim, sızdırmazlık, emisyon, yüzey sıcaklıkları ve denge testleri

TSE'nin gaz yakan cihazların güvenliği için verim, sızdırmazlık, emisyon, yüzey sıcaklıkları ve denge gibi kritik testler uyguladığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu testlerden başarıyla geçen cihazlar belge almaya hak kazanırken, standartlara uygun olmayan ürünler ise can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği'nin uygulanmasını ve yönetmelik hükümlerinin yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca 'CE' işareti uygunluk değerlendirme işlemleri için onaylanmış kuruluş atamaları ve söz konusu ürünlere ait piyasa gözetim ve denetimi de Bakanlıkça gerçekleştiriliyor."