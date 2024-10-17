TSK 4 alanda personel alımı yapacağını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı doktor, diş doktoru, eczacı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.