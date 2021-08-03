TSK: 400'den fazla Mehmetçik yangın çalışmalarına destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 400'den fazla Mehmetçiğin, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.