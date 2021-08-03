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TSK: 400'den fazla Mehmetçik yangın çalışmalarına destek veriyor

TSK'nın yangın bölgelerinde, 400'den fazla Mehmetçik, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 400'den fazla Mehmetçiğin, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.

 

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