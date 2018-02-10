TSK: 5 asker şehit düştü
TSK'dan yapılan ilk açıklamada 3, ikinci açıklamada ise 2 askerin şehit olduğu duyuruldu. İki açıklamadaki toplam yaralı asker sayısı ise 9.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin Harekatı kapsamında 5 askerin şehit olduğunu, 9 askerin de yaralandığını bildirdi.
TSK'dan ayrı ayrı yapılan 2 açıklamada, 26 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Sabah saatlerinde de ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düşmüştü.
ATAK helikopteri düştü, 2 şehidimiz var
TSK'dan yapılan ikinci açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."