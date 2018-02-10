ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

TSK: 5 asker şehit düştü

TSK'dan yapılan ilk açıklamada 3, ikinci açıklamada ise 2 askerin şehit olduğu duyuruldu. İki açıklamadaki toplam yaralı asker sayısı ise 9.

TSK: 5 asker şehit düştü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin Harekatı kapsamında 5 askerin şehit olduğunu, 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

TSK'dan ayrı ayrı yapılan 2 açıklamada, 26 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Sabah saatlerinde de ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düşmüştü.

ATAK helikopteri düştü, 2 şehidimiz varATAK helikopteri düştü, 2 şehidimiz var

TSK'dan yapılan ikinci açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Son dakika tsk afrin

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.