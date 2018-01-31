TSK: 712 terörist etkisiz hale getirildi

31 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekatı 12. gününde de devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada terör örgütlerine ait 22 hedefin imha edildiği, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri açıklandı.

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Hedefler Fırtına obüsleriyle vuruluyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedefleri ateş altına alındı.

Radar tespit sistemleri aracılığıyla Afrin'de belirlenen PYD/PKK hedefleri, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle aralıklarla vuruldu. Top atışlarının ardından yükselen dumanlar, sınırın Kilis tarafından da görüldü.

Bu arada Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen 18 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı.

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Kaynak: AA