TSK Afrin'deki PYD hedeflerini vurdu
TSK, PYD/PKK'nın taciz atışlarına karşılık vererek Afrin'deki hedefleri topçu atışlarıyla vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 10 atış yapıldı.
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.
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Kaynak: AA