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TSK, Afrin'deki YPG hedeflerini vuruyor

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin'deki terör örgütü YPG mevzileri vuruldu. Gün buyunca karakollardan yapılan top atışları akşam saatlerine kadar 40'a ulaştı.

TSK, Afrin'deki YPG hedeflerini vuruyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığını sürdürürken Hatay'ın Hassa ilçesinin sınır karakollarından 10 top atışı yapıldı.

Gün buyunca Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki karakollardan yapılan top atışları ise akşam saatlerine kadar 40'a kadar ulaştı. Özellikle askeri yığınak yapılan Hassa'nın Sugediği bölgesinden aralıklarla tanklarla yapılan atışlarla Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi.

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Kaynak: DHA

afrin pyd

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