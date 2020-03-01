TSK, Neyrab askeri havaalanını vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep’teki Neyrab askeri havaalanını SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep’teki askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi.
TSK’nin dün SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
Suriye ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti.
Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.
Öte yandan, muhalifler, İdlib'deki çatışmalarda 9 köyde yeniden kontrol sağladı.
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Kaynak: AA