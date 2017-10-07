TSK, operasyonlara devam ediyor

07 Ekim 2017

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır, Mardin, Muş ve Siirt'te yürütülen terörle mücadele operasyonlarında el yapımı patlayıcılar, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadele kapsamında dün Diyarbakır, Mardin, Muş ve Siirt'te sürdürdüğü operasyonlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır Hani'de icra edilen operasyonda tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi, 10 bin 290 kök Hint keneviri, bir ruhsatsız av tüfeği ve 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Hani'de yürütülen arazi aramasında, tespit edilen bir mağarada el yapımı patlayıcı, iki tabanca, 59 tabanca fişeği, gece görüş dürbünü, telsiz ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin Kızıltepe'deki arazi aramasında altı kilogram A4 plastik patlayıcı madde ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme bulundu.

Muş merkezdeki arazi aramasında da beş el yapımı patlayıcı, 131 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, RPG-7 roketatar dürbünü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt Baykan'da ise arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta çok sayıda yaşam malzemesine el konuldu.