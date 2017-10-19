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TSK, Zap bilançosunu açıkladı

TSK tarafından Zap bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 24'e yükseldi.

TSK, Zap bilançosunu açıkladı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonlarda toplam 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 1 terörist topçu atışıyla, silahlı 2 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 24'tür" denildi.

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