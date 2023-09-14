TSKB, depremden etkilenen 11 ilde kütüphane açıyor

İlk Z-Kütüphanesi’ni ‘TSKB Cumhuriyet 100. Yıl Kütüphanesi’ adıyla Türk Kütüphaneciler Derneği ve Adıyaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açıldı.

Öğrenciler için sosyal bir etkinlik alanı olarak hazırlanan Z-Kütüphane’de 4 binin üzerinde kitap, çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek araçları bulunuyor. Tüm faaliyetlerinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı merkeze alan TSKB, deprem bölgesinde kuracağı okul kütüphaneleriyle ‘SKA 4 -Nitelikli Eğitim’ ve ‘SKA 10- Eşitsizliklerin Azaltılması’ amaçlarına doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

Sosyal sorumlulukta deprem bölgesine öncelik

Bankanın Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili tüm sosyal sorumluluk projelerinde deprem bölgesini önceliklendirdiklerini ifade eden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB’nin sürdürülebilir kalkınma alanındaki öncü konumunun yanı sıra kütüphanesi olan bir kurum olarak da ayrışan bir banka olduğunu dile getirdi.

Bilgiç, “Kurulduğu günden beri ülkemize seçkin yayınlar da kazandıran TSKB Kütüphanesi’ni şimdi de ilki Adıyaman’da olmak üzere depremden etkilenen tüm şehirlerimizde kuracağımız okul kütüphaneleriyle büyütmek için yola çıktık” dedi. Cumhuriyetin 100. yılını kutlarken resmi olarak kapılarını açacak olan kütüphaneye içinde Cumhuriyet geçen bir isim vermek istediklerini anlatan Bilgiç, “TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi, Anadolu’daki ilk kütüphanemiz olarak yaptığımız tüm projeler içinde kalbimizde ayrı bir yere sahip.

Kütüphanemiz bir Z-Kütüphane olarak açılıyor” açıklamasında bulundu. Adında ‘Türkiye’ geçen bir kurum olmanın sorumluluğuyla Cumhuriyetin 100. yılında kalıcı eserler bırakmaktan gurur duyduklarını anlatan Bilgiç,” Büyük kıymet verdiğimiz okul kütüphanelerini 2025 yılına kadar depremden etkilenen diğer 10 ilimizde de açmayı hedefliyoruz” dedi.