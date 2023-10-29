TSKB, geleceği dönüştüren projeleri hayata geçiriyor

Murat Bilgiç / TSKB Genel Müdürü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası yaşatma ve Cumhuriyet’in değerlerini yeni nesillere aktarma vizyonuyla 100’üncü yıl projelerimizi büyük bir heyecan ve azimle sürdürüyoruz. Adında ‘Türkiye’ geçen ender kurumlardan biri olarak bu anlamlı yılda ülkemize kalıcı eserler armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında her yeni yatırımın sürdürülebilirlik prensiplerine göre yapılması ve yeşil dönüşümün hızla başarılması için etki alanımızı genişletme kararı aldık. Bu kapsamda ikinci kalkınma üssümüzü Ankara’ya açtık. Ayrıca, üniversiteli kız öğrencilerin desteklenmesinden ulaşılması zor arazilerin ağaçlandırılmasına; depremden etkilenen illerde okul kütüphaneleri açılmasından sanatsal eser üretiminin desteklenmesine kadar pek çok alanda eş zamanlı yürüttüğümüz 100’üncü yıl projeleriyle TSKB etkisini yurdun dört bir yanına taşıyoruz.

Tarihi sorumluluğumuz var

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yaşatma ve Cumhuriyet’imizin değerlerini yeni nesillere aktarma vizyonuyla çalışmalarımızı büyük bir titizlik, azim ve heyecanla sürdürüyoruz. Genç Cumhuriyet’in planlı kalkınma döneminde ülkemizin ilk sanayi tesislerine finansal ve teknik destek sağlamanın getirdiği tarihi sorumlulukla ilerliyoruz. Nasıl bundan 73 yıl önce ülke kalkınmasında kilit role sahip pek çok ürün TSKB’nin destekleriyle üretilmeye başladıysa bugün de sürdürülebilir bankacılık alanındaki pek çok yenilikçi uygulama bankamız öncülüğünde Türk finans sektörüyle buluşuyor. Hem ülkemizde hem de yurt dışında itibarlı bir güven kurumu olarak takdir görüyor, kalkınma odaklı global fonlarla ülkemizin üreterek büyümesi ve gelişmesi için önemli bir misyon üstleniyoruz. Türkiye’de öncüsü olduğumuz sürdürülebilir bankacılığı rekabet üstü bir alan olarak tanımlıyor, bu konudaki uzmanlığımızı kalkınmanın tüm oyuncuları ile paylaşarak sürdürülebilir dönüşümde ortak etkimizi büyütüyoruz.

Cumhuriyet 100. Yıl kütüphaneleri açıyoruz

Şubat ayında yaşanan deprem felaketleri sonrası banka olarak depremin yaralarını sarmak için yaptığımız maddi ve insani yardımlardan sonra bölgenin yeniden kalkınmasına odaklandık. Buna ilave TSKB, yaklaşık 50 yıllık geniş bir kütüphaneye sahip. Kurum kültürümüzde önemli bir yeri olan kitapların geliştirici olduğu kadar iyileştirici bir gücü de olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla TSKB’nin kütüphanecilik geleneğini depremden etkilenen 11 ilimize taşımayı istedik. İlk zenginleştirilmiş okul kütüphanemizi Türk Kütüphaneciler Derneği ve Adıyaman Gölbaşı İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Adıyaman Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda açtık. 4 binin üzerinde kitaba sahip kütüphanemizi çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak zekâ oyunları, akıllı tahta, bilgisayar ve elektronik gereçlerle donattık. Açılış günü çocuklarımızın sevincini görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladık.

100 kız öğrenciye burs

Uzun yıllardır farklı disiplinlerde eğitim gören gençlere destek oluyor, ülkemizin kültürel gelişimine kesintisiz katkı sunuyoruz. Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yürüttüğümüz Eğitimden Üretime Burs Fonu’yla üniversite eğitimi alan kız öğrencilere hem maddi destek veriyor hem de kariyerlerinde iyi bir başlangıç yapabilmeleri için çeşitli programlar sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak bu yıl ağırlıklı deprem bölgesinden 100 kız öğrenciye burs desteği sağlayacağız.