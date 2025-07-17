TSKB’de üst yönetim değişikliği: Yeni müdür belli oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından yapılan açıklamada, mevcut Genel Müdür ve Yönetim Kurulu doğal üyesi Murat Bilgiç’in, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla emeklilik talebiyle görevinden ayrılacağı bildirildi.

Açıklamada, TSKB Yönetim Kurulu’nun, Murat Bilgiç’in ayrılmasının ardından genel müdürlük görevine Ozan Uyar’ın atanmasına karar verdiği ifade edildi. Uyar’ın atamasının, gerekli yasal başvuru ve izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacağı belirtildi.

Ozan Uyar, göreve başlamasıyla birlikte aynı zamanda TSKB Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olarak da görev yapacak.

Atamanın 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.