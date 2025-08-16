TSK'da ayrılık: Orgeneral Kemal Yeni emeklilik dilekçesi verdi
3. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni'nin emeklilik dilekçesi verdiği ve talebinin işleme konulduğu kaydedildi.
Yüksek Askeri Şûra kararlarıyla 3. Ordu Komutanlığı'na getirilen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni'nin emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.
Yeni'nin emeklilik talebi işleme kondu.
Yerine Korgeneral Tuncay Altuğ atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilmişti.
Yeni, 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürütmüş, 2023 yılından beri de 2. Başkanlığı görevini sürdürüyordu.
Yeni'nin yerine 3. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Tuncay Altuğ atandı.