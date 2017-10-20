TSK'dan İdlib açıklaması

20 Ekim 2017

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye İdlib'de bir numaralı gözlem noktası tesis edildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Astana süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 8 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır. 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası'nı tesis etmiştir. Diğer gözlem noktalarına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir." denildi.

Öte yandan yapılan açıklamada; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalı, Şırnak Uludere, Siirt Baykan, Diyarbakır Hani, Lice ve Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA