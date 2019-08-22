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TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmattan oluşan takviye güç gönderdi.

TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

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