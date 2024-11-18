TSK’dan ihraç edilmesi istenen dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’na Cüneyt Özdemir’den iş teklifi
Kara Harp Okulu'nun bu seneki mezuniyet töreninde, başarılarını kutlarken 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diyen öğrencilere soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonrasında iki öğrenci ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilince gazeteci Cüneyt Özdemir, disipline sevk edilen isimlerden biri olan dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’na iş teklifinde bulundu.
Mezuniyet sevinçlerini "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kutlamak isteyen öğrencilerin başarı sevinci yarıda kaldı. Haklarında soruşturma açılan gruptan iki kişi ihraç isteği ile disipline sevk edilince gazeteci Cüneyt Özdemir olaya tepkisini kendi üslubunca gösterdi.
Sosyal medya hesabından: "Atatürk'ü sevdiğini söylediği için okul birincisi Ebru Teğmen TSK'dan atılıyorsa bizim kapımız açık. Ebru Hanım ekibimize katılın, onur duyarız" sözleriyle genç Teğmen'e seslenen Özdemir, ihraç kararını gündeme getirenlerle ilgili "Gerçeklikten kopmuşlar" eleştirisinde bulundu.