TSK’dan ihraç edilmesi istenen dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’na Cüneyt Özdemir’den iş teklifi

Mezuniyet sevinçlerini "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kutlamak isteyen öğrencilerin başarı sevinci yarıda kaldı. Haklarında soruşturma açılan gruptan iki kişi ihraç isteği ile disipline sevk edilince gazeteci Cüneyt Özdemir olaya tepkisini kendi üslubunca gösterdi.

Sosyal medya hesabından: "Atatürk'ü sevdiğini söylediği için okul birincisi Ebru Teğmen TSK'dan atılıyorsa bizim kapımız açık. Ebru Hanım ekibimize katılın, onur duyarız" sözleriyle genç Teğmen'e seslenen Özdemir, ihraç kararını gündeme getirenlerle ilgili "Gerçeklikten kopmuşlar" eleştirisinde bulundu.