TSK'dan Kandil'e hava harekatı: 14 hedei imha edildi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de bölücü terör örgütüne ait 14 hedefin imha edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yoğun hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edildi.
Kaynak: AA