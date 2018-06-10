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TSK'dan Kandil'e hava harekatı: 14 hedei imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.

TSK'dan Kandil'e hava harekatı: 14 hedei imha edildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de bölücü terör örgütüne ait 14 hedefin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yoğun hava harekatı düzenlendi.

Kaynak: AA

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