TSK'dan MSB uzman erbaş alımı açıklaması

MSB uzman erbaş alımı konusunda beklenen açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) geldi. Uzman erbaş alımı için bekleyen adaylar, konu hakkında atılacak adımları ilgiyle takip ederken, alımların devam edip etmeyeceğine dair sorularına yanıt arıyor.

TSK'dan yapılan uzman erbaş alımı açıklamasında, “2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamanın ardından bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu açıklamasında, “Bu konuda süreç devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum.” dedi.

Pandemi nedeniyle tedbir olarak ertelenen MSB uzman erbaş alımı başvuru sürecinin, şartların normalleşmesinin ardından devam etmesi bekleniyor.