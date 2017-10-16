TSK'dan Zap'a hava harekatı
TSK, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depolarını imha etti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.
Keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.
Kaynak: AA