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TSK'dan Zap'a hava harekatı

TSK tarafından Zap Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Zap'a hava harekatı
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Türk Hava Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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