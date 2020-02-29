TSK'nın Esad rejimine verdiği karşılıkta 3 general de öldürüldü

29 Şubat 2020

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca İdlib'deki operasyonda 3 rejim komutanı da etkisiz hale getirildi. Operasyona MİT'in de destek sağladığı öğrenildi.

Rejimin resmi medya organlarında ise ordu rejim güçlerinin kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru, artık rejim unsuru da demeyelim, onların askerleri öldürüldü." demişti.

Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün rejim unsurlarının saldırısı sonucu 34 Türk askeri şehit düşmüştü.

İdlib'de İran destekli 21 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda İran destekli 21 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

İran’ın Kum kentindeki Şii dini medreselere ait Hawzahnews sitesinin haberine göre, İdlib'de dün Zeynebiyyun Tugaylarına bağlı 18 ve Fatımiyyun Tugaylarına bağlı 3 militan öldürüldü. Öldürülenler için Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde yarın cenaze töreni düzenleneceği ve Masume Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

İran destekli grupların Suriye'deki varlığı



Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli Şii terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.