TTB: 1 haftada 20 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik

Türk Tabipleri Birliği tarafından, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir haftada 20 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

TTB, ölen sağlık çalışanlarının fotoğrafları ile birlikte şu mesajı yayınladı:

Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz



1 HAFTADA 20 SAĞLIK ÇALIŞANINI COVID-19 nedeniyle yitirdik...#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/hzsmRuVdGn — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 30, 2020

"Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika ölüyoruz. 1 haftada 20 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik."