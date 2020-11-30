TTB: 1 haftada 20 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik
Türk Tabipleri Birliği, bir haftada 20 sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
ANKA
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Türk Tabipleri Birliği tarafından, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir haftada 20 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
TTB, ölen sağlık çalışanlarının fotoğrafları ile birlikte şu mesajı yayınladı:
Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 30, 2020
1 HAFTADA 20 SAĞLIK ÇALIŞANINI COVID-19 nedeniyle yitirdik...#TTBHaklı #Yönetemiyorsunuz #Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/hzsmRuVdGn
"Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika ölüyoruz. 1 haftada 20 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik."
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