TTB Başkanı Fincancı hakkında davaname hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesini ve söz konusu görevlere yeni isimlerin atanması talebiyle davaname hazırladı. Davaname de Fincancı'nın katıldığı bir canlı yayında TSK'nin 'kimyasal silah' kullandığı iddialarına ilişkin söylemleri belirtilirken, Fincancı'nın 'örgüt yanlısı' söylemde bulunduğu iddia edildi. Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği TBB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine' şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur." denildi.

Fincancı'nın ifadesi

İfadesinde söz konusu yayın organının PKK silahlı örgütüyle bir irtibatı olup olmadığını bilmediğini söyleyen Fincancı, "Söz konusu haber kanalının PKK silahlı terör örgütüyle bir irtibatı olup olmadığını hekim olarak bilmiyorum ve ilgilenmiyorum da. Almanya'da Roza Lüksemburg Vakfı'nın 'Cezaevi ve İnsan Hakları' konulu bir konferansında nerenin vatandaşı olduğunu bilmediğim, o ortamda tanıştığım bir meslektaşım içinde bulunduğum hekim arkadaşlarıma bir video gösterdi. Bizler bu videoyu izleyip karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunduk. Benim yayın organında canlı yayında yaptığım bağlantı öncesinde video hakkında böyle bilgi sahibi oldum. Bana sormuş olduğunuz incelenen görüntüler kapsamındaki kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorum bir ön değerlendirmedir. Hekimler arasında yapmış olduğumuz video değerlendirmesi ile 19 Ekim tarihinde canlı bağlantıya çağrılmam arasında bir irtibat yoktur." ifadelerini kullandı.

"Ekranda görünen kulaklık ile yapmış olduğum bağlantıda ben karşıda sadece spikerin yüzünü görmekteydim." ifadelerini kullanan Fincancı, şöyle devam etti:

"Benim haricen bir cep telefonuyla bir görüşmem olmadı. Doğrudan Skype üzerinden bağlandım. Kapatmam suretiyle bağlantım sonlandı. Kalmış olduğum otelin odasında otelin interneti ile bu bağlantıyı sağladım. Benim bundan önce adı geçen yayın organıyla kimyasal silah kullanımına ilişkin canlı bağlantım olmamıştır."

"Canlı bağlantı için arayan kişiyi tanımıyordum"

Arayan kişiyi tanımadığını söyleyen Fincancı, "Canlı bağlantı için arayan kişiyi tanımıyordum. Yine söz konusu yayın kuruluşunun PKK silahlı terör örgütünün irtibatlı ve geçmiş haberlerini, yayınlarını bilmiyorum. Çünkü ben hiç haber izlemeyen, hatta kendi bağlantı yaptığım programları da sonrasında izlemeyen bir insanım." dedi.

Fincancı, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Tüm bu süreç benim için çok yorucuydu. Bu çerçevede üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum." dedi.