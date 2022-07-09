TTB: Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sosyal medya hesabında, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

Mesajda, “Artık kaybettiklerimizin değil umudun, özgürlüğün, sevincin dilimizde; sağlığımızın, geleceğimizin ellerimizde olduğu günlerde hep birlikte bayramları kutlayabilmek için… Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli'den "kapatılmalı" açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tabipler Birliği kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimiz yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmalıdır.” demişti.