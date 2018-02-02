TTB yöneticisi 3 kişi serbest bırakıldı
Yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 Türk Tabipleri Birliği yöneticisi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticisi 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman, Ayfer Horosan ve Şeyhmus Gökalp, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
"Terör örgütü propagandası" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TTB yetkilileri hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Merkez Konseyi üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA