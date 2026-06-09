TTK sürekli işçi kura sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

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TTK, Zonguldak'ta 242 işçi, Bartın'da (Amasra Müessesi) 20 işçi alacak. On binler başvuru yaptı, kura bugün çekildi. Yoğun bir katılımın ardından sonuç saati merak konusu oldu. Peş peşe "TTK sürekli işçi kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruluyor.

TTK sürekli işçi kura sonuçları açıklandı mı?

Hayır, Türkiye Taşkömürü Kurumunun resmi sitesi incelendiğinde sonuç duyurusu henüz gelmedi. Asil ve yedek isim listesinin birkaç saat içinde kurumun resmi sitesine yüklenmesi bekleniyor.

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İşçi alımı ile ilgili tüm duyurular TTK internet sayfasından yapılacak ve adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.