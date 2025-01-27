'TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri' başvuruları başladı. 2023 ve 2024 yıllarında savunma sürecini tamamlamış, özgün konularda hazırlanan Türkiye kaynaklı doktora tezlerinin kabul edileceği başvurular 3 Mart'a kadar 'www.t3kys.com' internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Başvurular bireyselin yanı sıra, TÜBA üyeleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve üniversite rektörlüklerinin önerileriyle de alınacak. Adaylar için başvuru detaylarına 'www.tuba.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

Birinciye 100 bin lira ödül verilecek

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler olmak üzere 4 ana kategoride verilen ödüller kapsamında bu yıl için birinci olan tez sahibine 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira, üçüncüye 65 bin lira verilecek.