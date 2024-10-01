TÜBİTAK 14 personel istihdam edecek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 14 personel alacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 12 memur (koruma) ve 2 forklift operatörü istihdam edilecek. Başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.
AA
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TÜBİTAK'ta istihdam edilecek 14 personel, Ankara'da TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) görevlendirilecek.
Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'https://esube.iskur.gov.tr' internet sayfasından yapılabilecek.
Başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.