TÜBİTAK 170 proje personeli alacak: İşte başvuru detayları...

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere kısmi süreli 170 proje personeli istihdam edecek. Aday araştırmacı alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre TÜBİTAK bünyesinde görev alacak personel, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 3. veya 4. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler arasından seçilecek.

Personel alımı hangi illerde yapılacak?

Kısmi süreli proje personeli alımı Ankara ve Kocaeli için gerçekleştirilecek. Alınacak aday araştırmacılar, TÜBİTAK'ın farklı araştırma merkezleri ve enstitülerinde görevlendirilecek.

Bu kapsamda personel istihdamı yapılacak birimler arasında Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) yer alıyor.

TÜBİTAK 170 proje personeli alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Başvuru şartları, sürece ilişkin detaylar ve diğer bilgilere TÜBİTAK'ın internet sitesi ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Adaylar başvurularını "kariyer.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuruları ne zaman bitecek?

TÜBİTAK'ın kısmi süreli 170 proje personeli alımı için başvurular 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.